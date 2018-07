Jayme admite usar Alecsandro e Hernane juntos no Flamengo

RIO - Contra o Macaé no domingo passado, quando os titulares foram escalados, Hernane fez quatro gols e ajudou o Flamengo ganhar. Depois, com a escalação do time reserva, Alecsandro teve a chance de jogar e marcou três na vitória sobre o Boavista na quarta-feira. Diante da boa fase de seus dois centroavantes, o técnico Jayme de Almeida já admite a possibilidade de usá-los juntos.

"Jogaram assim em dois jogos. Quando estávamos perdendo para o Duque de Caxias (empate por 2 a 2). E depois lá em Friburgo (vitória por 2 a 0 sobre o Friburguense). É uma opção. O Alecsandro sai mais, o Hernane tem mais poder de área", lembrou o treinador do Flamengo, feliz com a boa fase de seus dois centroavantes.

"Temos que achar legal ter dois jogadores que fazem muitos gols. É uma coisa que nos dá a certeza de que quem colocarmos vai ter chance de fazer o gol. Cada um briga por seu espaço. Quem entra, quem joga, vai trabalhar bem e nos ajudar", completou Jayme de Almeida.

Com esse poder de fogo no ataque, o Flamengo ainda está invicto na temporada, com cinco vitórias e um empate na seis primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Assim, aparece sozinho na liderança, com 16 pontos, e se prepara agora para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã.