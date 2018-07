Jayme confirma Muralha, mas tem dúvida no meio para escalar o Flamengo

RIO - O técnico Jayme de Almeida afirmou nesta sexta-feira que tem apenas uma dúvida para escalar a equipe do Flamengo que vai entrar em campo neste sábado, às 18h30, no Maracanã, contra o Nova Iguaçu, pela 11.ª rodada do Campeonato Carioca. Muralha está confirmado no time, mas a função de armador ainda está em aberto.

Tanto Muralha quanto o argentino Mugni foram criticados pela torcida na vitória sobre o Emelec, quarta-feira, pela Copa Libertadores. O volante segue no time, mas o meia briga por posição contra Gabriel. Em comum, os dois têm o apoio do técnico Jayme de Almeida, que mostrou irritação com reclamações dos torcedores.

"O que me incomoda é que as pessoas às vezes querem botar história onde não tem, querem fazer fofoca em um trabalho no qual não existe isso. Querem criar um ambiente ruim no clube. Teve gente falando que o Mugni e o Muralha não servem para nada. É difícil trabalhar com seriedade assim", reclamou.

Assim, o Flamengo deve entrar em campo com: Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Cáceres, Muralha, Elano, Lucas Mugni (Gabriel) e Everton; Hernane. A equipe lidera o Campeonato Carioca, com 25 pontos.