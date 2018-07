Jayme de Almeida comemora a renovação de contrato com Flamengo

RIO - Em curta declaração dada ao site do Flamengo, o técnico Jayme de Almeida comemorou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato com o clube carioca. Pelo novo vínculo, ele irá continuar no cargo por mais dois anos, até o final de 2015.

"Estou muito feliz por este ano de 2013 e muito motivado para o ano que vem. Vamos trabalhar ainda mais para que tudo dê certo", disse Jayme de Almeida, que assumiu o cargo num momento de crise no clube e conseguiu obter grandes resultados.

Auxiliar na comissão técnica permanente do Flamengo desde 2010, Jayme de Almeida assumiu o comando do time interinamente após o surpreendente pedido de demissão de Mano Menezes em 19 de setembro. Uma semana depois, ele foi efetivado no cargo.

Inicialmente, Jayme de Almeida ficaria no cargo até o final desta temporada. Mas acabou renovando por mais dois anos após o grande sucesso que alcançou, livrando o Flamengo do risco de rebaixamento no Brasileirão e sendo campeão da Copa do Brasil.