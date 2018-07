Jayme de Almeida encerra ano com 'dever cumprido' no Flamengo

RIO - Ao empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro, sábado à noite, no Maracanã, o Flamengo encerrou uma temporada que parecia perdida e culminou com o título da Copa do Brasil. Inicialmente interino no lugar do demitido Mano Menezes, Jayme de Almeida foi mantido, livrou a equipe do rebaixamento, levou o Fla a ser campeão na Copa do Brasil, e agora comemora o "deve cumprido".

"Vou sair muito feliz de férias. Foi uma responsabilidade grande nos últimos meses. Nosso time teve um problema sério com a saída do Mano Menezes, a autoestima caiu. Pude fazer parte desta recuperação. Foi algo ímpar. As coisas foram acontecendo e a torcida foi fantástica conosco. Terminamos o ano orgulhosos e é recompensador dar alegria a esse mundo de torcedores do Flamengo. Certeza do dever cumprido", comemorou o treinador.

Sobre a última partida do ano, Jayme elogiou especialmente a estreia do jovem goleiro César, que fez sua primeira partida como profissional no clube. "César fez uma partida muito boa. Temos uma confiança grande nele apesar da pouca idade. Acreditamos muito neste menino, que foi bem demais hoje (sábado) e está de parabéns. Falo sempre que, no esporte, é preciso treinar e estar pronto quando necessário. O César treina sério."