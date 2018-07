Jayme de Almeida exalta Welinton após mais um gol decisivo no Flamengo

VOLTA REDONDA - O zagueiro Welinton voltou a ser decisivo para o Flamengo no começo do Campeonato Carioca. Assim como havia acontecido na estreia da equipe na competição, o jogador fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, no Raulino Oliveira, na noite de quarta-feira. Por isso, recebeu elogios de Jayme de Almeida. O técnico flamenguista destacou que Welinton está aproveitando muito bem as chances no início desta temporada.

"Jogo começa com o zagueiro. Rebater bola pro alto não resolve. Se tiver qualidade para sair jogando, é preferível. Pedimos aos zagueiros que não arrisquem nem brinquem, mas, se der para sair jogando, é importante. Welinton está no Flamengo desde garoto, passou por muitos técnicos e foi bem nos últimos dois jogos. Na vida, temos que aproveitar as oportunidades. Ele está correndo atrás da dele", disse.

Jayme, porém, evitou realizar elogios individuais e destacou a atuação coletiva do Flamengo. Afinal, mesmo com os reservas, o time conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Carioca, o que o garante na liderança, com seis pontos.

"Eu vi muitos jogadores jogando bem. No geral, não houve um grande destaque, mas o Welinton acaba aparecendo mais pelos gols. O conjunto foi muito bonito. Frauches também foi bem, João Paulo, Cáceres voltando de contusão gravíssima, Muralha, Negueba retornando, Gabriel hoje participou muito da partida... Estou muito satisfeito com esses dois jogos", afirmou.

Embalado pelo bom começo no Campeonato Carioca, o Flamengo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 19h30, quando vai receber o Duque de Caxias no Estádio do Maracanã.