Jayme de Almeida lamenta ausência de Léo Moura no Flamengo

RIO - O Flamengo não vive um bom momento. O time teve seis desfalques na derrota para o Corinthians no domingo, e acabou ganhando mais um durante a partida. O lateral Léo Moura foi expulso após dar um carrinho duro em Petros. No entanto, o técnico do Flamengo Jayme de Almeida achou exagerada a decisão do árbitro de dar cartão vermelho ao jogador rubro-negro.

"A perda é grande por ser capitão, experiente. Errar é uma coisa, mas usar dois pesos é outra. O cara dá cotovelada, e ele não expulsa. O outro faz uma falta de lado e é expulso. Mas temos jogador pra colocar. Dá para cravar que ele foi rigoroso para caramba. Os critérios são malucos, não consigo entender", disse o treinador.

O reserva imediato para a lateral direita seria Léo, mas o jogador está contundido e também não poderá jogar. Sobra para o treinador a opção de usar o jovem Digão, que não atua há mais de um mês - sua última partida foi contra a Cabofriense, pelo Campeonato Carioca. Mas nada impede também que Jayme de Almeida improvise outro jogador na posição, o volante Luiz Antônio, que já atuou na lateral em outras ocasiões.

No domingo, o Flamengo terá a oportunidade de se reabilitar contra o Palmeiras no Maracanã. No momento, o time carioca ocupa a 17.ª posição no Brasileiro, com apenas um ponto marcado.