Jayme de Almeida vê 'fim melancólico' após Fla sofrer 19ª derrota no Brasileirão

O treinador lamentou a queda de rendimento do time no segundo turno do Brasileirão, depois de a equipe ter chegado a figurar entre os quatro primeiros colocados após uma sequência de seis vitórias consecutivas.

"Esse ano foi um grande aprendizado. O Flamengo teve tudo para ficar nos primeiros lugares, mas acabamos terminando de forma melancólica... No esporte, a derrota é para tentar crescer e melhorar. Fizemos seis jogos muito bons, mas deixamos escapar e, a partir do Coritiba, nosso time ficou muito instável e terminou de uma forma que ninguém esperava. Estávamos acreditando muito, a torcida estava acreditando muito. Deixamos escapar", lamentou o comandante, em entrevista coletiva, na qual enfatizou:

"É na derrota que se aprende".

Sem poder contar com Guerrero e Ederson, Jayme ainda viu o atacante Emerson precisar deixar o jogo já no primeiro tempo por causa de dores na panturrilha. E o treinador também reconheceu que sua equipe não fez uma boa partida, mesmo atuando em casa, onde acabou amargando um gol sofrido no finalzinho do confronto.

"O Palmeiras começou melhor. Só fomos acertar a marcação no fim. Estávamos bem no jogo e valia pela colocação. O Palmeiras fez um gol quando bobeamos, mas o jogo estava parelho. Tomamos aquele gol e deu uma desanimada. Veio o empate e o jogo caiu muito no final. Tínhamos quase certeza que acabaria empatado. Infelizmente, mais uma vez não acertamos, e o gol (palmeirense) saiu aos 45 minutos", analisou.

Com a nova derrota, o Flamengo terminou o Brasileirão na 12ª posição, com 49 pontos, depois de ter chegado à rodada final da competição sem nenhum objetivo a buscar.