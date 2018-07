Jayme reclama de falta de 'pegada' e admite Fla fora da briga no Brasileirão

Após ver o Flamengo ser derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-MG, neste último domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e ficar na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, o técnico interino Jayme de Almeida reclamou da postura da equipe rubro-negra em campo, onde ele admitiu que esperava por um pouco mais de empenho na marcação e por um time mais atento para anular as investidas ofensivas dos adversários.

"Pecamos nisso, em ter pegada. Em estarmos mais atento para não sofrermos tanto. A falta de atenção tirou nossa possibilidade de vencer. Faltou um pouco de doação, tanto no início do primeiro tempo quanto no segundo tempo. Acho que o placar foi justo. O Atlético teve mais vontade do que o Flamengo", reconheceu o treinador, que dirigiu a equipe enquanto o colombiano Reinaldo Rueda, acertado com o clube carioca para assumir o comandar o time, estava nas tribunas do estádio para acompanhar de perto o confronto.

A derrota também fez o Flamengo seguir 18 pontos atrás do líder Corinthians, fato que Jayme também admitir que hoje o seu time, sétimo colocado da tabela, não se vê mais na briga pelo título, mas sim na luta para alcançar uma das seis primeiras posições que garantem vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

"Pelos pontos que temos, a briga vai ser para disputar o G6, pela vaga na Libertadores, até porque a distância (para os corintianos) está enorme. Acho que entramos com autoestima um pouco baixa, mas esperamos que o técnico novo aumente a motivação, ele viu o jogo e conhece o Flamengo. Espero que o Flamengo retorne a vencer e possa ter mais confiança", ressaltou o interino.

Jayme também disse que o time precisa dar atenção especial para as três competições que disputa neste momento, no qual também se vê envolvido nas semifinais da Copa do Brasil - faz jogo de ida do mata-mata com o Botafogo nesta quarta-feira, no Engenhão - depois de ter assegurado classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"O Flamengo tem que disputar todos campeonatos por igual. Os três torneios. Não tem que escolher entre A, B ou C", disse Jayme, que lamentou a instabilidade que vem afetando o time, que só ganhou um dos últimos sete jogos que fez no Brasileirão. "Esses resultados negativos no Brasileiro tratam de uma queda. Na Sul-Americana, fizemos partida muito boa. Nos dois gols de hoje, sentimos e caímos muito. Não deveria, mas nos abalou", completou.

Após encarar os botafoguenses no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o time rubro-negro voltará a jogar pelo Brasileirão no sábado, quando recebe o lanterna Atlético-GO no estádio Luso-Brasileiro, às 19 horas, no Rio. No mesmo dia, às 16 horas, o Corinthians abrirá esta 21ª rodada em duelo diante do vice-lanterna Vitória, no Itaquerão, em São Paulo.