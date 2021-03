Jazz derrota desfalcado Nets e segue como melhor time da NBA; Bucks batem Celtics

O Utah Jazz recebeu o Brooklyn Nets na EnergySolutions Arena, em Salt Lake City, e não tomou conhecimento da equipe visitante, vencendo pelo placar de 118 a 88, pela rodada de quarta-feira da NBA. O time de Nova York, que já não conta com a presença de Kevin Durant (lesionado), também não teve em quadra Kyrie Irving, que não viajou com a equipe para a sequência de três jogos fora de casa por motivos pessoais, e James Harden, poupado devido a uma lesão no pescoço.

Com a derrota, os Nets foram ultrapassados pelo Milwaukee Bucks e agora ocupam a terceira posição na Conferência Leste com 30 vitórias e 15 derrotas. Após o triunfo, o Jazz segue com a melhor campanha da NBA (32-11) e liderando o Oeste.

Leia Também Harden brilha e Nets derrotam Blazers fora de casa; Lakers perdem a 3ª seguida na NBA

Donovan Mitchell foi o destaque pelo Jazz. O astro marcou 27 pontos, pegou seis rebotes e deu sete assistências. Mike Conley anotou 18 pontos na partida, além de quatro rebotes e dois roubos de bola. Bojan Bogdanovic também marcou 18 pontos e o pivô francês Rudy Gobert ficou próximo de um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com oito pontos, 11 rebotes e três tocos.

Pelos Nets, quem se destacou foi um estreante. Em sua primeira partida na temporada, o ala Alize Johnson conquistou um "double-double" com 23 pontos, 15 rebotes, três assistências e dois roubos. Chris Chiozza também atingiu dígitos duplos em duas estatísticas com 10 pontos e 11 assistências.

Para passar os Nets e assumir a segunda colocação no Leste, os Bucks receberam o Boston Celtics, que lutam para evitar o "play-in", e venceram por 121 a 119, em Milwaukee.

Após um jogo de descanso por causa de dores no joelho, o grego Giannis Antetokounmpo voltou à quadra, mas teve uma atuação discreta para o seu padrão: apenas 13 pontos, oito rebotes e sete assistências, além de um toco e um roubo de bola. Os destaques do time vencedor ficaram por conta de Khris Middleton (27 pontos e 13 rebotes) e Bobby Portis (21 pontos).

Pelos Celtics, Jaylen Brown foi o grande destaque com 24 pontos e 10 rebotes. Kemba Walker contribuiu com 23 pontos, seis assistências e três roubos de bola. Jayson Tatum não foi brilhante, mas anotou 18 pontos, oito rebotes, cinco assistências, um roubo de bola e dois tocos.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA

Indiana Pacers 116 x 111 Detroit Pistons

Toronto Raptors 135 x 111 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 121 x 119 Boston Celtics

Orlando Magic 112 x 111 Phoenix Suns

Chicago Bulls 94 x 103 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 97 x 122 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 108 x 128 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 107 x 116 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 101 x 134 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 118 x 88 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 110 x 108 Atlanta Hawks

Confira a rodada de quinta-feira da NBA

Miami Heat x Portland Trail Blazers

New York Knicks x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Golden State Warriors