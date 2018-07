Jean admite desconforto com situação do Fluminense Depois do atacante Rafael Sóbis revelar o desconforto com a atual situação do time, ao dizer que às vezes há a impressão de que os jogadores do Fluminense mataram alguém, agora foi a vez do volante Jean fazer um desabafo parecido. Após o treino desta quarta-feira na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, ele comentou que vive um momento atípico em sua carreira.