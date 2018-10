Jean agradece a Aguirre por sequência como titular no São Paulo

Apesar de a fase da equipe não ser nada boa, um jogador em especial do São Paulo está satisfeito com o momento atual: o goleiro Jean, que ganhou a oportunidade de substituir Sidão no time titular e será escalado mais uma vez entre os 11 no duelo desta sexta-feira, contra o Vitória, às 19h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado no começo da temporada, Jean disputou 11 partidas até aqui, incluindo a derrota para o Internacional (3 a 1) e o empate com o Atlético-PR (0 a 0), que integram a pior sequência do clube em 2018: já são seis confrontos sem vencer. A última vez em que os comandados de Diego Aguirre saíram de campo comemorando os três pontos foi no dia 8 de setembro (1 a 0 sobre o Bahia).

"Agradeço pela confiança do Aguirre, e quero mostrar trabalho. Esta sequência é importante para pegar ritmo de jogo, e tento aproveitar ao máximo possível", disse o jogador, ao site oficial.

A ideia da comissão técnica e da diretoria é observar Jean como titular até o fim da temporada. Se ele agradar, deverá ser a aposta do clube para 2019. Caso não convença, é possível que o São Paulo corra atrás de um goleiro para a próxima temporada.

São Paulo treina com elenco quase completo

A atividade nesta quarta-feira no CT da Barra Funda foi quase toda fechada à imprensa, mas já é sabido que Aguirre terá praticamente todos os jogadores à disposição para a viagem à capital baiana. A exceção, é claro, continua sendo o meia-atacante Everton, fora de ação devido a um estiramento muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, o treinador contará com os retornos do lateral-direito Bruno Peres e do zagueiro Anderson Martins, que cumpriram suspensão no empate contra o Atlético-PR. A dúvida é se Aguirre vai manter Jucilei e Nenê no banco, a exemplo da partida anterior, ou promoverá o retorno ao menos do camisa 10 à formação titular. Uma provável escalação terá: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda (Anderson Martins) e Edimar; Luan e Hudson; Rojas, Diego Souza e Reinaldo (Nenê); Gonzalo Carneiro.