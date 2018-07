Jean Carlos acerta com São Paulo e pode ser anunciado como reforço nesta segunda

O meia Jean Carlos já pode ser considerado como novo reforço do São Paulo. O jogador de 23 anos está no CT da Barra Funda e falta apenas a assinatura do contrato para que isso se concretize. Ele já foi aprovado nos exames médicos, definiu bases salariais e tempo de compromisso com o clube, até o final do Campeonato Paulista de 2017. O anuncio oficial pode ser feito ainda nesta segunda-feira pelo clube.

Jean Carlos estava no Vila Nova (GO) e se destacou na campanha do time na Série B. Ele chega por empréstimo, com opção de compra. Jean Carlos pertence ao São Bernardo, que negociou a transferência com o São Paulo.

SEM ACERTO

O São Paulo praticamente descartou a contratação do meia Marquinhos, que está no Internacional. O jogador sofreu uma lesão muscular e terá de parar por, no mínimo, 15 dias. Antes disso, Marquinhos já havia acertado as bases de contrato com o São Paulo e o Internacional tinha liberado o atleta, que estava sem espaço com o técnico Celso Roth, contratado recentemente para substituir o demitido Paulo Roberto Falcão.

Com a tentativa frustrada de contratar Marquinhos, o São Paulo irá buscar um outro jogador para atuar no meio-campo. O técnico Ricardo Gomes pediu também pela contratação de um atacante que jogue pelos lados do campo.