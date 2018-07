Jean celebra 'confiança lá em cima' do Vasco às vésperas da semifinal

O Vasco viveu momentos difíceis no início da temporada, mas embalou na reta final da Taça Rio e chega à semifinal do Campeonato Carioca animado pelo título do segundo turno. O crescimento da equipe no momento decisivo mexeu com a confiança dos jogadores, como explicou o volante Jean em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

"A nossa confiança está lá em cima porque crescemos no momento certo. O professor Milton Mendes tem batido muito nessa tecla conosco. Nos ajustamos dentro do campeonato. Na Taça Guanabara, pegamos o bonde andando, muitos jogadores chegaram depois da pré-temporada. Até entrosar e o grupo se conhecer, leva um tempo. Agora, na Taça Rio, já mostramos um entrosamento e conseguimos executar tudo que foi pedido", celebrou.

Para Jean, a boa sequência de resultados do Vasco, que está há sete partidas sem perder, o credita a entrar em igualdades de condições diante do Fluminense, na semifinal que será disputada sábado, no Maracanã. "Nosso grupo está mais coeso e unido. Todo mundo já se conhece melhor. Temos totais condições de chegar à decisão", afirmou.

Coincidência ou não, este momento vascaíno coincide com a chegada de Milton Mendes. Desde que assumiu a equipe, substituindo Cristóvão Borges, o Vasco atuou seis vezes, com quatro vitórias e dois empates. E além da capacidade do técnico, seu estilo também vem conquistando os jogadores.

"O Milton é uma pessoa sincera e bastante determinada. Ele cobra todo mundo da mesma maneira e sempre aplaude, elogia quem acerta. Todos os dias, chega no clube com o mesmo ânimo, parece até que se carrega na tomada sempre que chega em casa", brincou. "Ele passa muita confiança para nosso grupo, diz que somos um time à altura do Vasco e que possui bastante qualidade. É muito bom ser reconhecido dessa forma."