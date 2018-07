Jean celebra gol, mas lamenta derrota do Vasco e cobra rápida recuperação

O volante Jean confirmou a boa fase que atravessa no Vasco com seu primeiro gol pelo clube na última quarta-feira. O resultado diante da Chapecoense, no entanto, não foi o esperado e a derrota por 2 a 1, em Santa Catarina, impediu que a festa do jogador de 22 anos fosse completa.

"É uma alegria enorme (o gol). Coloco pra mim mesmo que 'eu já fiz um gol pelo Vasco'. Todo jogador quer marcar gol estando em um grande clube com uma torcida imensa como o Vasco. Eu tive esse prazer. Infelizmente, o resultado não veio. Mas temos que trabalhar para voltar aos caminhos da vitória. Eu trocaria o meu gol pelo resultado positivo. Temos que botar os pés no chão e seguir em frente. Espero cada vez mais ajudar o grupo", declarou ao site do clube.

Para minimizar os efeitos da derrota, o jogador cobrou uma rápida recuperação do Vasco e uma vitória já na próxima rodada. No sábado, o time carioca encara o Avaí diante de sua torcida, e Jean reencontrará um velho conhecido: o técnico Claudinei Oliveira, com quem trabalhou no Paraná.

"Vamos buscar a vitória. Com a torcida apoiando, nós vamos para cima, manter o que estamos fazendo. Vamos ver os nossos erros e melhorar para que nessa partida a gente busque os três pontos e melhore a colocação na tabela. Eu conheço o Claudinei de Oliveira, foi o cara que me deu a primeira oportunidade no Paraná. Sou grato a ele. Sei que o Avaí vai jogar no contra-ataque, cabe a nós impor nosso jogo e mostrar a nossa força", avaliou Jean.

Depois da derrota de quarta, o Vasco permaneceu em Chapecó e realizou um trabalho em uma academia da cidade nesta quinta. A equipe retornaria ao Rio durante a tarde. Com o resultado negativo, os cariocas permaneceram com nove pontos, na 12.ª colocação do Campeonato Brasileiro.