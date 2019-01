Jean celebra permanência e aposta em 'grande ano' pelo Botafogo

Depois de um fim de ano de incertezas, o volante Jean acertou sua permanência no Botafogo por mais uma temporada. Totalmente adaptado ao Rio, após dois anos vivendo na cidade, e vivendo boa fase no clube, o jogador de 24 anos não escondeu a alegria por vestir a camisa alvinegra por mais um ano.

"Esse é meu terceiro ano de Rio de Janeiro e falei nesses dias que estou super adaptado", declarou neste sábado. "Ano passado, eu fiz menos jogos, se comparado aos outros anos, mas tive uma evolução muito grande em gols e assistências. Tem tudo para ser um grande ano novamente."

Jean tem os direitos ligados ao Corinthians e atuou pelo Botafogo por empréstimo no ano passado. Após o fim do contrato, em dezembro, o jogador viu sua situação ficar indefinida, até que o time carioca acertou a prorrogação do empréstimo por mais uma temporada na semana passada.

"Dezembro foi super longo para mim, um mês que parecia um ano. Já tinha conversado com o Anderson Barros e com o presidente, a decisão estava tomada, mas envolvia muita coisa, questões burocráticas e interesses de um clube ou outro. Mas quando chegou a hora de tomar a decisão, eu nem pensei em outra opção. Demorou, foi muito ruim pra mim, mas fico feliz por estar de volta e ter tomado a decisão certa", comentou.

Jean garantiu que aprendeu muito durante seu primeiro ano no Botafogo. Ainda jovem, o jogador vê em Zé Ricardo um "professor" para evoluir no futebol. "Tenho aprendido com o Zé o momento certo para usar a minha força. Acredito que possa ser uma consequência desse ano, mas fico feliz por trabalhar com um treinador que conhece minhas limitações e me ajuda a evoluir", exaltou.