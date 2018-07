Jean celebra renovação com Flu e despista sobre saída

"Não tem nem como descrever a felicidade que eu senti, por mais que tudo estivesse bem encaminhado. Só posso agradecer e sonhar em dar cada vez mais alegrias ao Flu", disse o volante.

Jean garantiu estar satisfeito no Fluminense e afirmou desconhecer propostas do futebol europeu. "Existem pessoas que cuidam disso e eu procuro não me meter. Estou focado aqui e só penso em continuar, mas é natural, por tudo que aconteceu, que sondagens sejam feitas".

O Fluminense enfrenta problemas para manter os altos salários do elenco em dia. "É uma realidade que não está escondida de ninguém. Mas o Fluminense sabe trabalhar bem esta questão. Se aparecer algo que seja bom para todo mundo eles vão decidir se liberam ou não", disse.

Nesta terça-feira, os titulares se reapresentaram depois da derrota no clássico para o Botafogo, por 1 a 0, no domingo, e fizeram treino leve regenerativo. Entre os reservas, o lateral-direito Wellington Silva treinou depois de se recuperar da entorse no tornozelo esquerdo e volta à ficar à disposição do técnico Abel Braga. Wagner e Fred ficaram só na academia.