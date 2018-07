Jean Chera puxa fila de lista de emprestados pelo Santos à Lusa Santista A Portuguesa Santista anunciou nesta quarta-feira a lista de 14 jogadores emprestados pelo Santos que atuarão no Ulrico Mursa para a disputa da chamada 'Segunda Divisão', que na prática é quarta divisão do Campeonato Paulista. O nome mais conhecido do grupo é o meia Jean Chera, que já foi tratado como 'novo Neymar'.