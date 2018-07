Jean cobra mudança de postura do Vasco nos jogos fora de casa

O volante Jean cobrou nesta terça-feira que o Vasco mude a postura para as partidas longe de São Januário no Campeonato Brasileiro. O clube busca seus primeiros pontos fora do estádio contra o Coritiba, domingo que vem, no Durival de Britto, e o jogador avaliou que para isso, será necessária uma nova atitude.

"Temos que buscar pontos fora. Trabalhamos dia após dia para o que fazemos dentro de casa acontecer fora também. É algo que incomoda bastante, pois sabemos do nosso potencial. Pegamos equipes muito boas em São Januário, lutamos, vencemos. Mas aí, quando chegamos fora de casa, por alguns motivos acabamos perdendo. Nós queremos buscar essa vitória fora, que abre porta para nós. Quanto mais somarmos pontos, melhor", afirmou.

Na última rodada, o Vasco voltou a vencer em São Januário ao derrotar o Atlético-GO por 1 a 0. No estádio, a equipe somou 15 pontos em 18 possíveis. O problema é que quando sai de casa, o time cruzmaltino não consegue ter o mesmo desempenho e, por isso, ainda não pontuou em quatro partidas.

Para somar os primeiros pontos longe de São Januário, o Vasco terá que superar o desfalque de Luis Fabiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O oscilante Thalles provavelmente terá nova oportunidade como titular, e Jean garantiu confiança no jovem jogador de 22 anos.

"O Thalles é um garoto especial, que tem qualidade. É centroavante nato. Não sei se ele será o titular ainda, o Milton (Mendes) ainda não confirmou, não treinamos isso. Depois que ele começou a perder peso, parece que ele deu uma centrada na vida, na alimentação. Vendo ele nos treinos hoje, será bastante merecido se ele entrar. O empenho que teve no último mês é de ganhar aplausos", considerou o volante.