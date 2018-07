Jean comemora evolução técnica do Vasco e destaca clima de tranquilidade no clube

O volante Jean, do Vasco, elogiou a evolução técnica da equipe carioca após a chegada do técnico Milton Mendes e garantiu que o time está preparado para a semifinal da Taça Rio, no próximo domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, no Engenhão.

"O clima está muito bom. Ele melhorou bastante nas últimas semanas com os resultados positivos. Estamos conseguindo desenvolver dentro de campo tudo que estamos trabalhando durante a semana. O nosso rendimento está sendo melhor a cada jogo, em todos os aspectos", destacou o jogador, em declarações reproduzidas nesta quinta-feira pelo site oficial do Vasco.

A média de gols sofridos do time caiu para 0,4 por jogo desde a chegada de Milton Mendes, de acordo com dados do clube, elevando o treinador como o responsável pelo melhor início defensivo de temporada da equipe nesta década.

Jean, que veio do Corinthians no início deste ano, também enfatizou o comprometimento do elenco com a filosofia do treinador. "O professor Milton tem falado que nós estamos em fase de construção. Então, nada melhor que evoluir conseguindo resultados. Isso é muito bom", comemorou o jogador.

O último encontro entre Vasco e Botafogo no Estadual terminou empatado em 0 a 0. E o volante Jean entende que o jogo de domingo será bastante equilibrado, apesar de o adversário planejar poupar alguns titulares no clássico devido à disputa da Copa Libertadores, na qual o time botafoguense enfrenta o Atlético Nacional nesta quinta-feira, em Medellín, na Colômbia.

"Chegamos nesse clássico de uma forma completamento diferente do último encontro. Nosso time está mais preparado. Acredito que será um jogo muito bom e bastante equilibrado. Independentemente de quem estiver em campo, é Vasco e Botafogo, é clássico, vale troféu, é título em jogo... Nosso objetivo é conquistar o tricampeonato no final de tudo. Se Deus quiser, iremos conseguir", projetou Jean.

RETROSPECTO

Nas duas últimas vezes que enfrentou o Botafogo em uma decisão, o Vasco levou a melhor. Nas temporadas de 2015 e 2016, o time de São Januário venceu o rival e conquistou o título estadual.