Jean conta que Palmeiras se escondeu no CT para evitar espionagem

Em uma semana de clássico tenso entre Palmeiras e São Paulo, que se encontram no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Alviverde tomou cuidados para não permitir a espionagem do rival. Com os dois centros de treinamento lado a lado, o time do técnico Cuca buscou trabalhar nos últimos dias em locais mais afastados do muro que separa as casas dos dois clubes, para evitar dar pistas ao adversário.

O lateral-direito Jean brincou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que o clube temeu ter as atividades bisbilhotas por algum drone comandado pelo São Paulo. "A gente até conversou em um lugar mais separado, para não chegar um aparelho desses. Isso mostra a importância do jogo, grandeza do clássico, todos usando a sua arma para não ser surpreendido", afirmou. A equipe se preparou para o confronto com treinos fechados.

O tema dos drones também foi comentado pelo técnico Dorival Junior, do São Paulo, na entrevista coletiva desta sexta-feira. O clássico no Allianz Parque reúne dois times em crise. O Palmeiras, há três rodadas sem ganhar, vive a frustração por eliminações seguidas na Copa do Brasil e Copa Libertadores. Já o adversário, busca aliviar o sufoco na tabela e sair da zona de rebaixamento.

"Os dois times estão devendo. Mas um clássico é capaz de mudar muitas situações. Tanto a gente precisa da vitória o quanto antes, como eles precisam sair de uma situação incômoda. Isso trouxe um algo a mais para clássico", afirmou Jean. No primeiro turno, pelo Brasileiro, o São Paulo levou a melhor e ganhou o confronto no Morumbi por 2 a 0, gols de Pratto e Luiz Araújo.

Jean alertou que por já estar em momento de baixa há algumas semanas, o Palmeiras precisa mudar o ambiente rápido, já nesta rodada. "Se a gente perder vamos ficar 13 dias amargando a derrota e o momento ruim. Vamos fazer de tudo para que isso não venha acontecer", comentou o lateral em referência à pausa de duas semanas na tabela do Brasileiro para a realização de partidas das Eliminatórias.