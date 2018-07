Jean culpa Adilson Batista por sua má fase

SÃO PAULO - O volante Jean desabafou sobre a má fase que teve enquanto o técnico do São Paulo era Adilson Batista . O jogador se queixou da falta de diálogo com o ex-comandante e afirmou que, se caiu de produção, foi porque não teve chances de jogar.

"Se eu não joguei bem foi porque não fui colocado em campo. Se eu caí de produção foi quando o Adilson estava aqui. Ele não me colocava para jogar e confiança só se adquire jogando."

Jean, que no último sábado voltou a ser titular na lateral direita, elogiou a postura que Emerson Leão tem tido com ele, mesmo ele tendo sido cortado dos dois primeiros jogos do treinador no clube.