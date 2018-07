Jean diz que Fluminense vai 'lutar com todas as forças' contra o rebaixamento

RIO - Um dos remanescentes da campanha que deu o título brasileiro ao Fluminense no ano passado, o volante Jean é uma das esperanças do clube carioca para evitar o rebaixamento na edição atual do campeonato. E ele já prometeu que o grupo de jogadores vai "lutar com todas as forças" para evitar a queda.

O Fluminense entra na última rodada do Brasileirão com 43 pontos e em 18º lugar. Para evitar o rebaixamento, precisa ganhar do Bahia em Salvador e ainda torcer para que Vasco e Coritiba não vençam seus jogos no mesmo dia - o primeiro enfrenta o Atlético-PR e o segundo, o São Paulo.

"O Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Ser rebaixado logo após um título é algo que nenhum jogador imaginou que poderia acontecer. Sem dúvida, é uma situação diferente. Mas isso é o futebol. Agora temos que lutar com todas as forças para poder sair dessa situação", disse Jean.

Apesar da situação complicada, o volante mostra confiança no grupo. "Estamos buscando nos empenhar para sairmos dessa situação e conseguir ajudar o Fluminense. Temos jogadores experientes e jovens valores e vamos lutar até o fim contra essa situação", prometeu Jean, um dos titulares do time.