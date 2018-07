Jean Dondé ganha chance na lateral do Atlético-PR O lateral-esquerdo Jean Dondé ganhará nesse fim de semana a sua primeira oportunidade como titular no Atlético Paranaense desde o seu retorno no final de fevereiro. Ele vai substituir Márcio Azevedo, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, contra o Paranavaí, no sábado.