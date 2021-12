Jean é expulso antes do jogo por gestos e Cerro Porteño perde para o Olimpia

Uma cena curiosa chamou a atenção da Supercopa do Paraguai neste domingo. O golerio Jean, ex-São Paulo e Bahia, hoje no Cerro Porteño, foi expulso antes mesmo do jogo com o Olimpia por gestos indevidos direcionados à torcida. O VAR detectou a atitude do arqueiro brasileiro durante o aquecimento e o impediu de entrar em campo para o início da partida.

Assim que detectados os gestos em direção à torcida do Olimpia, o árbitro da partida foi chamado pelos assistentes de vídeo e decidiu por punir Jean com um cartão vermelho. Sem seu goleiro titular, o Cerro Porteño acabou perdendo o clássico por 3 a 1.

A partida foi cenário de uma verdadeira festa vinda das arquibancadas. O que era alegria, porém, ultrapassou os limites. Garrafas e outros objetos foram atirados dentro do campo, o que culminou na atitude de Jean. Quando a situação foi controlada, o juiz demorou para finalmente começar o duelo. Alguns minutos se seguiram até que a expulsão de Jean foi anunciada. O êxtase vindo dos torcedores voltou a aumentar. Por sorte, o Cerro Porteño conseguiu, por meio de uma regra, escalar o goleiro reserva Muñoz para defender a meta.

Jean foi recentemente comprado pelo Cerro Porteño por cerca de R$ 6 milhões. Ele foi emprestado junto ao São Paulo no início do ano. Ele foi contratado pelo clube do Morumbi vindo do Bahia, em 2018. Porém, no fim de 2019, foi acusado e preso nos Estados Unidos por agredir sua esposa. Na ocasião, foi afastado e não mais reintegrado ao elenco paulista.

Confira o vídeo: