Oficializado no São Paulo, Jean diz viver melhor momento da carreira

O São Paulo confirmou na noite desta sexta a contratação do goleiro Jean, que estava no Bahia. O atleta assinou contrato de cinco temporadas e, na equipe de Dorival Junior, disputará o posto de titular com Sidão, que terminou a temporada 2017 em alta. O valor da negociação gira em torno de R$ 9 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Bahia deve ficar ainda com o meia Régis em definitivo.

+ Goleiro Jean acerta contrato de cinco temporadas com o São Paulo

"No Bahia, atuei nos 38 jogos do Brasileiro, joguei bem, e fico muito feliz com meu desempenho pessoal", avalia Jean. "É o melhor momento da minha carreira e espero continuar bem para ajudar o São Paulo. É um sonho de criança jogar aqui. Todo atleta pensa em jogar em grandes clubes e agora espero dar o retorno ao clube."

O atleta elogiou Sidão e exaltou o ídolo tricolor Rogério Ceni, em quem diz ter se inspirado. "O Rogério é um cara que eu acompanhei muito e que me motivou. É uma referência para mim. Quanto ao Sidão, tive oportunidade de falar com ele (no duelo entre São Paulo e Bahia na última rodada do Brasileirão). É uma grande pessoa, fez um belo campeonato e eu chego para ajudar, para somar."

O atleta de 22 anos chega ao São Paulo depois de uma longa negociação, que teve imprevistos por causa de mudanças administrativas tanto no time paulista quanto no Bahia. No Morumbi, Vinicius Pinotti conduzia as negociações até deixar o cargo de diretor-executivo de futebol, que Raí assumiu. Da parte baiana, o presidente do clube era Marcelo Sant’Anna quando as negociações começaram. Ele foi sucedido por Guilherme Bellintani, que concluiu o negócio em questão de dias.