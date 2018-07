Jean exalta retorno do atacante Fred à equipe do Fluminense

Terceiro colocado no Brasileirão, o Fluminense tem a semana livre para treinar visando o confronto com o Goiás, domingo, no Maracanã. A partida poderá marcar a retorno do atacante Fred, que nesta terça-feira atuou alguns minutos entre os reservas no jogo-treino contra o Nova Iguaçu, nas Laranjeiras. Ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 1.

O provável retorno do atacante, depois de sua participação na Copa do Mundo, anima o Fluminense. Também titular, o volante Jean destacou que a equipe vai ganhar mais opções táticas com o reforço de Fred, que não joga pelo clube desde maio.

"O Rafael Sóbis cria espaços nas costas do zagueiro, que o acompanha. Quando ele sofreu o pênalti (domingo, contra o Atlético-PR), veio de trás. O grupo tem de ser inteligente para saber jogar com ele ou com outro atleta mais fixo, como é o caso de Fred e Walter. Temos de nos adaptar a essas situações", avaliou o volante.

"Dentro de campo, todo mundo o conhece. (O Fred) está focado da mesma maneira. Se vai mudar ou não a nossa forma de jogar, acredito que será para melhor", continuou Jean.