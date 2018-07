Jean garante que pode jogar adiantado no Fluminense

RIO - De volta da seleção brasileira, o volante Jean vai reforçar o Fluminense na partida contra o Vasco, neste sábado, no Engenhão, pela sexta rodada da Taça Guanabara, mas poderá exercer uma função diferente da que está acostumado. O técnico Abel Braga pode escalar o time com três volantes, o que levaria Jean a atuar mais adiantado. Ele garante que aceita bem a possibilidade.

"Se o time joga com dois volantes que marcam mais, eu fico ainda mais à vontade para chegar na frente como elemento surpresa, funcionando como um meia. Essa é a minha função. Por isso, nos próprios treinamentos chego mais no ataque e trabalho muito a parte de finalização", disse.

Abel ainda não confirmou a escalação do meio-de-campo do Fluminense, que já tem três jogadores garantidos: Valência, Jean e Wagner. O treinador vai optar ente Felipe, Marcos Junior e Edinho. Assim, Jean aguarda a definição para saber se exercerá uma função parecida com a que realizava nas divisões de base do São Paulo.

"Comecei como meia. Exercia essa função no time juvenil do São Paulo. Não tenho dificuldade de jogar mais perto da área adversária. O fato de ter começado no futsal me ajuda mais na questão técnica, principalmente nos passes e na rápida movimentação", afirmou.