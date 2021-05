Jean Lucas, ex-Santos e Flamengo, sofre acidente de carro na França

O meiocampista Jean Lucas, que atualmente joga no Brest, da França, sofreu um acidente de carro nesta quarta, por volta das 13h, no horário local. As informações são do jornal Le Télégramme.

Segundo a publicação francesa, o carro do jogador brasileiro, ex-Flamengo e Santos, chegou a capotar na rotatória Ikea, em Brest, e a rotatória Relecq-Kerhuon da rodovia RN 265. Ele estava sozinho no veículo.

Jean Lucas sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital local, ainda de acordo com Le Télégramme. Segundo a assessoria de imprensa do jogador , ele passa bem e o acidente não passou de um susto, embora o carro tenha ficado bastante danificado.

Jean Lucas foi formado na base do Flamengo, onde jogou em 2018. De lá, foi emprestado para o Santos em 2019 e negociado com o Lyon em 2020. O time resolveu emprestá-lo para o Brest na temporada 2021. No novo clube, disputou 16 partidas até o momento e deu três assistências. O Brest está no 14º lugar na tabela do Campeonato Francês a duas rodadas do fim.