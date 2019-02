Jean Lucas nega vexame do Santos e elogia possíveis reforços

Fora do empate por 1 a 1 com o uruguaio River Plate, na terça-feira, em resultado que selou a eliminação do Santos na primeira fase da Copa Sul-Americana, Jean Lucas saiu em defesa dos seus companheiros. Nesta quarta, em entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé, o volante negou que a queda precoce tenha sido um vexame.

"Claro que não. Tinha uma excelente equipe do outro lado. Se fosse uma equipe de menor expressão, não jogaria a Sul-Americana. Futebol é assim mesmo. Agora é levantar a cabeça e focar no jogo de sábado", afirmou.

Jean Lucas não pôde ser aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli por estar fora da lista de inscritos pelo clube na Copa Sul-Americana, pois chegou apenas recentemente ao clube. Mas a situação é diferente no Campeonato Paulista, pois estreou no clube diante do Guarani e foi titular no clássico contra o Palmeiras.

Assim, ele pode receber nova oportunidade no time no sábado, no Pacaembu, contra o Oeste. A chance cresce pela possibilidade de Sampaoli poupar alguns titulares, pois o time terá compromisso pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, contra o América-RN, também no estádio paulistano.

"Não sei o time que ele vai colocar em campo no sábado. Estou trabalhando firme, espero abraçar a oportunidade", afirmou Jean Lucas, que revelou ter recebido elogios de Sampaoli após o duelo com o Palmeiras. "Consegui fazer um excelente jogo, o professor me elogiou. Mas sem a ajuda dos meus companheiros, nada teria acontecido", acrescentou.

Para a temporada 2019, além de Jean Lucas, o Santos já se reforçou com o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, o meia Cueva e o atacante Soteldo. Os dois próximos nomes a serem anunciados podem ser para a lateral esquerda: Felipe Jonatan, que está no Ceará, e Jorge, que pertence ao Monaco.

Jean Lucas elogiou nesta quarta os prováveis reforços. "Estávamos juntos no hotel, é uma ótima pessoa e muito profissional. Vai ajudar muito o Santos", disse. "O Jorge eu conheço do Flamengo, é um excelente jogador. Se vier para o Santos, vai nos ajudar muito também", concluiu.