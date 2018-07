Jean minimiza declarações polêmicas de Felipe Melo no Palmeiras: 'Dei risada'

A entrevista coletiva de apresentação de Felipe Melo como jogador do Palmeiras repercutiu no elenco. Um dos titulares da equipe, o lateral-direito Jean disse nesta quarta-feira, dia seguinte à apresentação do volante ex-Inter de Milão, que reviu as falas do novo companheiro de time e além de gostar, achou graça das palavras e da postura do jogador.

"Eu dei risada. Cada um tem uma maneira de ser e de se expressar. A gente entende e acaba achando engraçado. Ele é um jogador muito experiente e vai nos ajudar muito", disse o lateral nesta quarta.

Felipe Melo concedeu na terça uma entrevista coletiva de pouco mais de 30 minutos, em que deu declarações contundentes, como a promessa de ser violento em campo caso seja preciso. Ele também atacou dirigentes do Flamengo e debochou de um diretor do Corinthians.

Os demais jogadores não estavam na sala de entrevistas durante a fala de Felipe Melo, mas Jean disse que o volante teve diante das câmeras postura parecida à demonstrada no cotidiano. "Ele é muito comunicativo, conversa bastante, fala bastante e sempre mantém a seriedade e a posição dele. O que é mais legal do Felipe Melo é ele respeitar a todos e sempre falar de forma respeitosa com qualquer pessoa", elogiou.

Jean minimizou algum possível impacto negativo da declaração de Felipe Melo sobre a promessa de que se for necessário, vai retribuir jogadas duras em campo. "Se tiver que dar porrada, vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar", comentou o volante.

Já o lateral do Palmeiras disse compreender a postura do companheiro. "Ele quis expressar a vontade de vestir a camisa de um grande clube, de jogar uma Libertadores. A gente sabe que ele tem muita raça, muita vontade, se entrega e não foge de dividida", afirmou.

Escalado como titular na lateral nos primeiros treinos do Palmeiras no ano, Jean contou nesta terça nem ter mais vontade de atuar como volante, sua posição de origem. "Se depender do número, já que estou com a dois, serei lateral mesmo. Até pela quantidade de partidas digo que sou mais lateral do que meio-campo. Então, hoje quero me firmar e estar cada vez melhor na lateral mesmo", explicou.