Jean minimiza empate do Palmeiras em casa com a Ponte: 'É um ponto importante'

O lateral-direito Jean, um dos mais experientes do Palmeiras, evitou lamentar o empate com a Ponte Preta por 2 a 2, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de o time alviverde ter ficado à frente do marcador por duas vezes, o jogador de 30 anos deu méritos para a equipe de Campinas (SP).

"Acredito que tínhamos a obrigação de vencer jogando em casa, mas a Ponte Preta se mostrou um adversário muito competitivo. Diante da forma que jogamos nas últimas partidas, precisávamos manter o bom desempenho. Ao mesmo tempo, não saímos com a derrota, que seria pior. É um ponto importante", ponderou.

A Ponte Preta conseguiu a igualdade em 2 a 2 graças a um contra-ataque aos 27 minutos do segundo tempo. Jean afirmou que a equipe sabia dessa arma do adversário, mas o time não conseguiu evitar. "Foi uma partida muito difícil. Nós saímos para o jogo e eles (a Ponte Preta) tinham essa jogada. Não é à toa que estão brigando pelo G-4. O resultado foi justo e agora é conseguir voltar a ter um bom futebol para conquistar as vitórias novamente", finalizou.

Mesmo com o empate em casa, o Palmeiras permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. O time alviverde volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, para enfrentar o Fluminense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.