Jean Mota admite incômodo com jejum de três partidas sem gols do Santos

Desde que derrotou o Vasco por 3 a 0, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no último dia 12, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos parou de fazer gols. Já são três jogos sem balançar as redes - derrota por 4 a 0 para o Palmeiras e empates por 0 a 0 contra Atlético-MG (pela Copa do Brasil) e Internacional - e esse fato está incomodando, e muito, os jogadores do time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli.

Artilheiro do Campeonato Paulista com sete gols, o meia Jean Mota espera que esse jejum acabe na partida contra o Ceará, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Brasileirão. "Claro que a gente não gosta disso e fica bem chateado, mas temos trabalhado e estamos confiantes. Isso vai sair naturalmente. Estamos treinando para que a gente possa voltar a marcar gols e buscar a ponta da tabela", disse o jogador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

Jean Mota ressaltou a importância do Santos ter tido uma semana cheia para treinamentos. "Acho que tanto essa semana quanto na semana passada, trabalhamos bastante, mas no jogo tudo pode acontecer. Não quer dizer que toda semana cheia vamos vencer. Temos trabalhado em cima dos adversários, mas não quer dizer que vamos ganhar", explicou.

O meia prevê enormes dificuldades para o Santos em Fortaleza, que enfrentará um Ceará motivado pela boa campanha no Brasileirão - venceu o Avaí, em Florianópolis, e está em nono lugar - e pela comemoração do aniversário de 105 anos do clube. "A gente sabe que é um jogo festivo porque é aniversário do Ceará, então a torcida vai estar em peso. Já joguei lá (no Fortaleza) e sei como é. Temos que estar preparados para isso. É muito complicado jogar por lá, mas temos que dar nosso melhor", afirmou.

O Santos ainda neste sábado pela manhã, no CT Rei Pelé, antes de viajar para Fortaleza no período da tarde. No domingo, o confronto contra o Ceará está marcado para 16 horas.