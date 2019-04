Jean Mota celebra fim de jejum e 'grande vantagem' do Santos

Artilheiro do Santos na temporada, Jean Mota vinha vivendo um jejum no clube, pois o seu último gol havia sido em 7 de março, nos 4 a 0 sobre o América-RN. Nesta quarta-feira, porém, fez o segundo gol do time no triunfo por 2 a 0 sobre o Vasco, na Vila Belmiro, pela quarta fase da Copa do Brasil. Agora, já marcou nove vezes nesta temporada.

Após o duelo, Jean Mota celebrou nova participação decisiva. Mas assegurou que o jejum não estava incomodando, pois vinha atuando bem, como na semana passada, quando deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, também pelo torneio nacional. E celebrou a vantagem obtida para o duelo de volta.

"É bom demais voltar a marcar. Como eu sempre falo, minha intenção é ajudar a equipe, seja com gol ou assistência. Falei outro dia que ficaria tão feliz com assistência quanto com o gol. Jogo passado (contra o Atlético-GO) pude dar duas assistências e nesse jogo pude ajudar com o gol. A gente abriu uma grande vantagem", disse, em entrevista ao SporTV.

Vasco e Santos voltarão a se enfrentar na próxima quarta, em São Januário, com o time paulista podendo perder por até um gol de diferença para ir às oitavas de final da Copa do Brasil. Jean Mota lembrou que a sua equipe entrará em campo mais descansada, pois o adversário decidirá o Campeonato Carioca no domingo, contra o Flamengo. Mas projetou uma atuação concentrada para evitar qualquer surpresa.

"Ter Concentração, não deixar cair. Sabemos que eles têm uma final muito difícil no domingo e vão ter o desgaste. Mas a gente não pode entrar achando que já está tudo resolvido, temos que entrar lá com o mesmo espírito daqui, tentando propor o jogo, buscando o gol e a vitória", concluiu.