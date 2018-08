Jean Mota comemora empate do Santos contra o Ceará: 'Resultado importante'

Autor do gol do empate do Santos contra o Ceará em 1 a 1, o volante Jean Mota comemorou o ponto conquistado fora de casa nesta quarta-feira, em Fortaleza, no duelo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado serviu para tirar o time paulista da zona de rebaixamento - subiu para a 15ª colocação com os mesmos 18 pontos da Chapecoense, o 17º.

"Sabia que era um jogo difícil. Eles vieram embalados (por duas vitórias consecutivas) e confiantes. Saímos atrás,mas com muita luta conseguimos o resultado. Claro que a gente sempre busca a vitória, mas o empate fora é importante pelas circunstâncias", comentou o jogador.

O Ceará saiu na frente com um gol de Arthur. Jean Mota deixou tudo igual aos 41 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda de Alison, ele apareceu livre na segunda trave e mandou de peito para as redes. "Fico feliz por ter ajudado a conseguir o resultado, que vai ser importante para o decorrer do campeonato", prosseguiu o volante na saída do gramado.

O Santos volta a campo para enfrentar o Atlético-MG no domingo, às 11h, no estádio Independência, pela 18ª rodada do Brasileirão. Para a partida, o técnico Cuca contará com o retorno do lateral-esquerdo Dodô, que estava suspenso.