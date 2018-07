Jean Mota é apresentado ao Santos e promete ser curinga para Dorival

O Santos apresentou nesta sexta-feira mais um reforço para o Campeonato Brasileiro. Chegou à Vila Belmiro o meia Jean Mota, que se destacou com a camisa do Fortaleza. O garoto, de apenas 22 anos, promete ser um curinga para o técnico Dorival Júnior. Na primeira conversa com os jornalistas, garantiu que pode atuar em diversas posições.

"Sou um jogador versátil. Já atuei na lateral, na meia, segundo volante, atacante pelas beirada... Eu tenho muita facilidade para jogar em várias posições, mas, claro, atuo melhor como meia ou pelas pontas", contou o jogador.

Jean Mota é paulistano e começou a carreira na Portuguesa. Disputou a Série A do Brasileiro em 2013 e caiu com a Lusa na Série B de 2014. Ele ainda foi reserva no Paulistão do ano passado antes de se transferir para o Fortaleza. No time cearense, só se firmou nesta temporada.

O jogador escolheu o número 39 para usar na camisa. É o mesmo número que usava o atacante Nilson, que perdeu gol feito na final da Copa do Brasil do ano passado e saiu como vilão da Vila Belmiro.

"Me falaram isso quando assinei o contrato. Mas não tenho superstição. Nilson é meu amigo, jogou na Portuguesa comigo, é bom jogador. Escolhi por causa da idade da minha mãe", contou o reforço santista.

Ele já está regularizado junto à CBF e, por isso, foi relacionado para o jogo de domingo, contra o Santa Cruz, em Recife. Outro que entrou pela primeira vez na lista do técnico Dorival Júnior foi o volante Yuri, contratado junto ao Audax depois de se destacar no Paulistão.

O treinador não conta com o goleiro Vladimir, os zagueiros Lucas Veríssimo e David Braz e os atacantes Ricardo Oliveira e Maxi Rolón, todos com problemas físicos. Gabriel e Lucas Lima estão com a seleção brasileira.