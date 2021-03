Jean Mota gosta da estreia dos meninos do Santos no Paulista: 'Estão de parabéns'

Um dos poucos jogadores experientes na estreia do Santos no Campeonato Paulista, o meia Jean Mota aprovou a apresentação da equipe no empate por 2 a 2 diante do Santo André, neste domingo, no estádio do Canindé, em São Paulo. E fez elogios para a molecada.

Muitos jovens escalados pelo técnico interino Marcelo Fernandes ainda eram nomes desconhecidos para muitos torcedores. Gabriel Pirani, autor do segundo gol, por exemplo, está no clube desde os 10 anos, mas havia jogado apenas diante do Bahia, na última quinta-feira, no adeus ao Campeonato Brasileiro.

"Foi uma boa estreia, a rapaziada se portou bem", afirmou o meia. "No fim, eles cansaram um pouco, o que é normal. A molecada não vinha jogando, faltou um pouco de ritmo", reconheceu.

Sobre o jogo, Jean Mota fez uma análise interessante. "Sofremos dois gols de bola parada. E fizemos dois gols em bola trabalhada, com belas jogadas", enfatizou. Apesar de desconhecidos, os meninos já estavam acostumados a jogar juntos nas divisões de base e mostraram até um certo entrosamento. "Pelo todo, o time está de parabéns".

Nesta quarta-feira, o Santos recebe a Ferroviária, que estreou com vitória no Paulistão e exige preocupação, na visão de Jean Mota. "Temos de acertar o que a gente errou para não sermos surpreendidos".

Jean Mota satisfeito e Gabriel Pirani esbanjando felicidade com o primeiro gol com a camisa santista logo em seu segundo jogo no profissionais. "Muito feliz de fazer gol. Trabalhei a vida inteira para isso, são 10 anos no clube e o trabalho que está sendo realizado é bem feito", discursou.