Jean Mota promete Santos ofensivo em BH: '1º jogo pode definir bastante'

O meia Jean Mota indicou nesta terça-feira que o Santos vai encarar o Atlético Mineiro, na quarta, em Belo Horizonte, com a intenção de já encaminhar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, ressaltando a importância de o time decidir o confronto em vantagem no Pacaembu, em 6 de junho.

Jean Mota reconheceu que o Atlético-MG costuma ser mais forte quando atua no Independência, onde ainda não perdeu em 2019, com sete vitórias e dois empates como mandante. Mas espera conseguir surpreender o adversário, que no domingo foi batido no Mineirão pelo Palmeiras, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

"A gente sabe que o primeiro jogo pode definir bastante, por mais que seja um jogo fora de casa. A gente vindo com um resultado favorável para a nossa casa, diante da nossa torcida, nos dará uma tranquilidade maior. Será um jogo difícil, o Atlético é um time que vem de uma derrota agora, mas vinha confiante no Brasileiro. Sabemos que lá dentro (Estádio Independência) é complicado de jogar, mas estamos nos preparando bem para surpreender", afirmou Jean Mota, ao site oficial do Santos.

Artilheiro do clube nesta temporada, com nove gols marcados, o meia foi poupado no fim de semana, iniciando no banco de reservas o triunfo por 3 a 0 sobre o Vasco, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro - ele entrou durante o segundo tempo.

O técnico Jorge Sampaoli deve promover o seu retorno ao titular no confronto com o Atlético-MG. O duelo será disputado em uma semana importante para o Santos, pois no sábado a equipe fará clássico com o Palmeiras, no Pacaembu. Os times ocupam os dois primeiros lugares do Brasileirão, ambos com dez pontos, assim como o terceiro colocado São Paulo. Jean Mota promete, porém, que o time vai pensar em um duelo por vez.

"Estamos focados, viramos a 'chavinha'. Agora é Copa do Brasil, um mata-mata, que é diferente do Brasileiro. Por mais que tenhamos um clássico no sábado (Palmeiras), estamos focados, primeiramente, nessa quarta-feira para trazer um bom resultado para cá. Quinta-feira a gente pensa no Palmeiras, que será muito difícil também. Esperamos o confronto direto pra que a gente possa conquistar uma vitória e assumir a liderança isolada", disse.