Jean Mota volta a ser improvisado na lateral do Santos e pede time intenso

O polivalente Jean Mota está de volta ao time do Santos. De fora dos últimos dois jogos da equipe, o meio-campista ganhará nova oportunidade entre os titulares nesta quarta-feira, quando o time vai visitar o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e o técnico Dorival Júnior voltará a escalá-lo na lateral esquerda.

Jean Mota é meio-campista, mas Dorival tem o acionado em 2017 sempre que Zeca está indisponível, como nesse momento, quando o titular se recupera de lesão. Mas após o polivalente ser expulso em duelo com o Independiente Santa Fe pela Copa Libertadores, na Colômbia, o treinador escalou Matheus Ribeiro nos últimos dois compromissos do Santos.

Foi assim no primeiro duelo com o Paysandu, para dar ritmo de jogo a Matheus Ribeiro, e também no segundo contra o Santa Fe, para o qual Jean Mota estava suspenso. Mas as suas atuações não empolgaram, a ponto de ser substituído nos dois compromissos pelo atacante Jonathan Copete, outro jogador a ser improvisado na lateral esquerda.

Agora, porém, Copete está lesionado e Jean Mota volta a ficar à disposição de Dorival. Assim, o treinador vai voltar a utilizá-lo. O polivalente jogador celebra o retorno ao time e destaca a importância de o Santos se impor no Mangueirão, para conter o apoio do torcedor do Paysandu.

"Estou com uma expectativa boa, são dois jogos sem jogar, estou com muita vontade de atuar. Espero ter uma boa atuação, mas o mais importante é que o time possa sair classificado. Temos que manter o ritmo intenso. Sabemos que lá (Belém) tem o apoio da torcida deles (Paysandu), já joguei por aqueles lados e sei que a torcida influencia bastante. Temos que nos defender bem e sair fortes nos contra-ataques", disse Jean Mota, ao site oficial do Santos.

Contratado em junho de 2016, Jean Mota já entrou em campo 31 vezes pelo Santos, com dois gols marcados e cinco assistências. Em muitos desses compromissos, ele atuou fora da sua posição, como ocorrerá nesta quarta-feira. E ele garante que a situação não o incomoda.

"Já joguei de tudo aqui. De ponta, lateral, volante e meia. O importante é estar à disposição. Colocar a camisa e mostrar que sempre quer jogar. Não importa onde apareça a oportunidade, eu vou agarrar ao máximo e tentar dar conta do recado", afirmou.

O Santos venceu o jogo de ida com o Paysandu, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Por isso, pode perder por um gol de diferença ou até mesmo por dois, desde que marque ao menos um, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.