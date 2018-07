Jean não treina e desfalca o Fluminense contra o Corinthians

O Fluminense vai ter um desfalque importante para pegar o Corinthians, neste domingo, no Maracanã. Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores, o time carioca não vai poder contar com o polivalente Jean, que sentiu dores na coxa direita no treino de quinta-feira e não conseguiu se recuperar a tempo de participar do rachão deste sábado.

A tendência, assim, é que Edson seja improvisado na lateral direita, posição em que Jean vinha jogando - também improvisado. Quem entra no time é Diguinho, como volante. Assim, a equipe fica com: Diego Cavalieri; Edson, Guilherme Mattis, Marlon e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred.

O treino deste sábado foi marcado por protestos de torcedores do lado de fora das Laranjeiras. Um dos alvos das reclamações foi o atacante Fred, chamado de marqueteiro. Um dos cartazes ia mais além dizendo que "morreu o Chaves errado", em referência ao personagem do comediante mexicano Roberto Bolaños, morto na sexta-feira, e o sobrenome de Fred.