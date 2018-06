Jean passa por cirurgia no joelho e volta ao Palmeiras em dois meses

O lateral-direito Jean, do Palmeiras, precisou ser submetido a uma cirurgia direito na quarta-feira e deve voltar a atuar somente daqui dois meses. O departamento médico resolveu fazer a artroscopia para tentar solucionar dores crônicas que incomodam o jogador desde o ano passado. Um novo procedimento será realizado no domingo para completar a intervenção. O prazo estimado para voltar a atuar deve ser de dois meses.

Segundo o médico do clube, Gustavo Magliocca, Jean precisou ser operado porque a cartilagem do joelho apresentava desgaste e incomodava demais o lateral. Como não existe um procedimento específico para a cartilagem, a solução foi por uma intervenção no osso para liberar a pressão existente no local e aliviar o desconforto.

O departamento médico do Palmeiras vai realizar no domingo um procedimento complementar no joelho de Jean. O clube alega se tratar de um tratamento não cirúrgico, porém disse não poder dar mais detalhes. No ano passado o lateral atuou em 41 jogos e meta agora é com esses cuidados, conseguir fazê-lo atuar mais vezes na temporada 2018.

Durante o ano passado Jean precisou cumprir um cronograma especial de treinos para não piorar o problema no joelho. O jogador era poupado de algumas atividades durante a semana para aliviar o desgaste. Na ocasião, o departamento médico do Palmeiros consultou especialistas em joelho para avaliar a possibilidade de cirurgia, ideia que inicialmente acabou descartada.