Jean Patrick chega ao Vasco e aposta em polivalência na equipe

Jean Patrick foi contratado pelo Vasco como volante, mas não quer se prender a uma posição em seu novo clube. Um dos fatores que o levaram a se destacar pelo Luverdense na Série B de 2014 foi justamente sua polivalência e a capacidade de atuar também como lateral-direito. Por isso, já avisou que não tem preferência por setor e atuará onde o técnico Doriva quiser.

"Não faço questão de escolher, no que o professor precisar estou aqui para ajudar. Todo jogador profissional quer sempre começar jogando e sempre em alto nível. A pré-temporada ajuda muito no condicionamento físico. Essa primeira semana ainda está mais focada na parte física e acho que a parte tática será a partir da semana que vem para começar bem a temporada", declarou.

Aos 21 anos, Jean Patrick é mais uma das apostas do Vasco para 2015. Se for aproveitado em sua posição de origem, terá a oportunidade de atuar ao lado do experiente Guiñazu, de 36 anos, a quem não poupou elogios. "É um orgulho vestir a camisa do Vasco e atuar ao lado do Guiñazu, que é um cara experiente e passou por vários clubes. Ele organiza a parte defensiva e agrega muito a nossa equipe."

Quem também recebeu elogios do jogador foi o técnico Doriva. Campeão paulista em 2014 pelo Ituano, o treinador tem um estilo que tem agradado Jean Patrick. "Ele teve uma ótima passagem pelo Ituano, é um grande treinador, estamos convivendo com ele e esperamos começar com o pé direito para dar as vitórias para a torcida do Vasco", comentou o atleta.