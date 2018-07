Jean Patrick se lesiona em treino do Vasco e é levado a hospital

Um dos reforços contratados pelo Vasco para esta temporada, o volante Jean Patrick sofreu uma fratura no tornozelo direito durante o treino da manhã desta terça-feira, em São Januário, e deve ficar fora do time por um período indefinido, enquanto se recupera.

O acidente ocorreu quando Jean marcava Rafael Silva, que disparou em velocidade pela ponta. Ao tentar travar o atacante, Jean acabou enroscando o pé no gramado. Após sentir a lesão, o jogador se contorceu bastante, deixando seus companheiros preocupados. Ele foi retirado do campo em uma maca e, em seguida, encaminhado para um hospital.

Além de Jean, o também volante Guiñazu se contundiu neste início do ano. O jogador sofreu uma entorse durante o amistoso com o Flamengo há nove dias. Após passar por um curto tratamento médico, o argentino já retornou aos treinos físicos. Nesta terça-feira, ele correu em ritmo intenso ao redor do gramado. Porém, seu retorno ainda não está previsto.