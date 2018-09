Jean pede mais competitividade ao Botafogo após goleada sofrida na Arena Grêmio

A goleada para o Grêmio abalou de vez as estruturas do Botafogo. Com duas falhas individuais do zagueiro Joel Carli e ainda dois erros de posicionamento da defesa, o time de Porto Alegre não teve dificuldade para golear por 4 a 0 na Arena Grêmio, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o volante Jean, o único jogador do clube carioca que aceitou falar após a partida, faltou muito mais do que atenção: faltou competitividade ao Botafogo.

"Segundo tempo não dá para justificar que é por conta de um campo um pouco impraticável (pesado devido à chuva), digamos assim. Acho que a derrota veio mais no primeiro tempo, onde ainda tínhamos a oportunidade de fazer um futebol mais competitivo, mais brigado. Eles vieram para ganhar e a gente tinha que ter suportado isso, mas não suportamos. Agora não tem o que falar. A gente tem que parar de falar um pouco e fazer mais. Como fizemos dentro de casa contra o Sport (na vitória por 2 a 0)".

Uma forte chuva castigou a capital gaúcha e dificultou ainda mais a missão do Botafogo. Alguns raios fortes caíram em torno do estádio, mas o árbitro não precisou paralisar a partida. Para Jean, o momento após a goleada é para lavar a roupa suja entre o elenco - nos últimos cinco jogos, o clube perdeu três, empatou um e venceu outro. Com 25 pontos, já começa a ser ameaçado pela zona de rebaixamento.

"Tentar levar um pouco dessa roupa suja que tá aqui em relação a esse jogo e tentar melhorar para o jogo contra o Cruzeiro", projetou Jean, que não encontrou palavras para explicar o resultado negativo. "Difícil explicar. É complicado. Dois gols de pênalti. Acho que não é comunicação (entre os jogadores), é mais uma questão de competitividade".

O jogo diante do Cruzeiro será disputado nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 23.ª rodada.