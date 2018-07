Jean espera que o Palmeiras esqueça jogo do Rosario Central

Na mesma hora em que Palmeiras e River Plate estarão em campo no Allianz Parque, quinta-feira, às 21h45, Nacional e Rosario Central se enfrentam no Uruguai e o time alviverde depende do resultado da outra partida para avançar às oitavas de final da Libertadores. O desafio, entretanto, será manter a cabeça no lugar e antes de torcer por uma combinação de resultado que lhe agrade, a equipe de Cuca precisa fazer sua obrigação e derrotar os uruguaios. O volante e lateral-direito Jean admitiu que o lado psicológico será o grande adversário da equipe nesta quinta.

“Um dos nossos adversários é a ansiedade. O querer fazer logo os gols. Temos que lembrar que é degrau por degrau, gol por gol e ter calma. Não adianta ficarmos preocupados com o que vai acontecer com os outros times. Ficamos preocupados com o jogo de lá e perdemos a concentração”, disse o palmeirense.

O Palmeiras é o terceiro do grupo, com cinco pontos. O líder é o Nacional-URU - já classificado - com 9 pontos, seguido pelo Rosario que tem oito. Logo, se empatarem, ambos avançam de fase.

É uma situação complicada e a Libertadores é extremamente difícil. Precisar da vitória com placar elástico se torna mais complicado, por isso, temos de estar preparados mentalmente, fisicamente e tecnicamente para encarar qualquer situação”, avisou Jean.

Para fazer os jogadores entrarem mais rápido no clima do jogo, Cuca vai comandar um treinamento no Allianz Parque nesta quarta-feira à noite e sem a presença da imprensa. A tendência, inclusive, é que o treinador não revele o time que escalará diante do adversário uruguaio.