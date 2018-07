Jean pede 'virada de página' no Vasco para vencer o Bahia pelo Brasileirão

O volante Jean, titular do Vasco na derrota diante do Palmeiras - 4 a 0, no domingo passado, em São Paulo - na estreia do time carioca no Campeonato Brasileiro, acredita que o grupo precisa esquecer o insucesso para "dar a volta por cima" na competição diante do Bahia, neste domingo, às 11 horas, no estádio de São Januário, no Rio, em jogo válido pela segunda rodada.

"É um jogo que consegue dividir águas no campeonato para nós. Com a vitória, viramos a página de muita coisa. Críticas, pessoas que não sabem o que acontece dentro do clube. Temos que virar essa página. Sem dúvida é um jogo importantíssimo e depois temos um clássico com Fluminense. Temos que pensar no Bahia, um time rápido e agressivo. Joguei contra alguns já", projetou o jogador em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Jean valorizou a qualidade do elenco vascaíno e afirmou que a derrota sofrida para o atual campeão não diminuiu a confiança dos jogadores. O volante também procurou motivar os torcedores - abalados pela goleada sofrida - em relação às chances do Vasco na competição.

"É compreensível o sentimento do torcedor, até porque nós jogadores também tínhamos uma expectativa boa para essa estreia, mas perdemos para o atual campeão, o time mais caro do país. É difícil pegar um jogo com o resultado que foi e destacar coisas boas, mas tivemos transição rápida em muitos momentos e criamos várias oportunidade de gol. Saímos cara a cara diversas vezes. Série A não perdoa, falha sua, é um gol deles. Se não aproveita a falha do adversário, você perde o jogo. É campeão aquele falha menos", destacou Jean.

O elenco vascaíno treinou na manhã desta terça-feira no Complexo Esportivo de São Januário, no Rio. O zagueiro Paulão, anunciado nesta terça como reforço do time para a temporada, participou das atividades comandadas pelo técnico Milton Mendes.