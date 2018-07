Jean prevê jogo difícil contra o Corinthians, mas garante Vasco confiante

Vindo de duas boas vitórias no Brasileirão, o Vasco ganhou confiança para o jogo contra o líder Corinthians, domingo, no Itaquerão. Na avaliação do volante Jean, o time carioca tem todas as condições de "impor seu ritmo de jogo" na casa do adversário. Mas admitiu que espera um confronto "difícil" em São Paulo.

"Vai ser um jogo difícil, contra o líder da competição. Eles estão bem e nosso time também está em uma crescente muito boa. Vencemos um clássico e também superamos o Grêmio, uma das equipes mais fortes do País. Isso prova que temos capacidade de chegar na casa do adversário e impor nosso ritmo de jogo, mas não quer dizer que vamos esperar partidas fáceis", projetou Jean.

O volante, contudo, não esqueceu que o rival vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. "O próprio Corinthians vem de resultados negativos e precisa destes pontos. Certamente vão dar o máximo neste duelo com a gente. Nós precisamos saber administrar isso dentro de campo, sem ansiedade. Temos que fazer o nosso jogo e não fazer o jogo deles. Temos crescido bastante na competição", comentou.

O jogo será especial para Jean porque será um confronto contra o time que detêm os seus direitos. O volante pertence ao Corinthians, mas foi emprestado no início do ano até o fim da temporada. Com a transferência, ganhou a oportunidade de ser titular da equipe comandada atualmente por Zé Ricardo.

"Este é o primeiro Brasileiro que tenho a oportunidade de jogar tantas partidas. Minha trajetória no Vasco tem sido de grandes aprendizados. O Jean que chegou aqui em fevereiro é um, o de hoje é totalmente diferente. Cresci como pessoa e como jogador. Aprendi a amar o clube, quando você entra em São Januário você passa a realmente entender a dimensão do Vasco", declarou o jogador.

Para o duelo de domingo, Zé Ricardo indicou no treino desta quarta-feira que deve escalar o Vasco com Martín Silva; Breno, Anderson e Ramon; Jean, Escudero, Wagner, Nenê e Mateus; Rios.