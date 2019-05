Jean Pyerre admite fase ruim, mas diz que Grêmio não vai mudar seu estilo

A fase ruim que atravessa o Grêmio, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e ocupa o penúltimo lugar na tabela, não é suficiente para a equipe gaúcha mudar sua maneira de jogar. O meia Jean Pyerre corroborou o que vem dizendo o técnico Renato Gaúcho, defendeu o jogo praticado pelo time e disse que confia em uma reação rápida, que pode acontecer já a partir deste sábado, contra o Atlético-MG, às 19 horas, na arena gremista, pela sexta rodada do Brasileirão.

"Temos nossa forma de jogar e ganhamos com ela. Não é porque não estamos numa sequência boa que está tudo perdido. Sabemos do nosso valor e da responsabilidade", declarou o meia, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Não estamos felizes por estarmos vivendo esse momento, mas temos total confiança de que conseguimos dar a volta por cima", completou.

Ausente de algumas partidas por um problema no ombro, Jean Pyerre retornou no último duelo com o Juventude, pela Copa do Brasil, que terminou sem gols, e revelou que teve de tomar injeções para atuar, antes de ficar afastado. Segundo o jovem, a lesão está superada e ele está bem fisicamente.

"Infelizmente, recebi uma pancada muito forte no jogo contra o Santos e eu não estava aguentando mais. Tive de tomar injeção para jogar. Era algo que estava me prejudicando porque eu tinha anseio de dividir e cair", explicou.

TREINO

O Grêmio realizou nesta manhã de sexta-feira o último treinamento antes de entrar em campo contra o Atlético-MG. Apesar da fase ruim, a atividade foi animada e descontraída no CT Luiz Carvalho. A primeira parte do treino foi fechada. Quando os portões se abriram, o técnico Renato Gaúcho comandou as brincadeiras no tradicional rachão de véspera de jogo, que não contou com o zagueiro Pedro Geromel, o meio-campista Matheus Henrique e o atacante Luan.

Para o duelo deste sábado em Porto Alegre, o time gaúcho terá o retorno de Diego Tardelli, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. Se for escolhido para atuar, o atacante enfrentará seu ex-clube pela primeira vez desde que retornou ao futebol brasileiro.

Em contrapartida, o Grêmio não terá Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e que deve ser substituído por Rômulo no meio de campo. Geromel foi apenas preservado dos trabalhos e não preocupa para a partida. Já Luan tem um estiramento na coxa e será desfalque. Paulo Miranda, Kannemann, Cortez e Marcelo Oliveira, todos machucados, completam a lista de desfalques.