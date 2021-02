Jean Pyerre comemora atuação do Grêmio e tranquiliza torcida após sentir dores

Nos acréscimos da goleada do Grêmio sobre o Botafogo por 5 a 2, nesta segunda-feira, Jean Pyerre precisou ser atendido após sentir dores no joelho na sequência de uma dividida. O meia, porém, tranquilizou os torcedores. "Ele caiu por cima sem querer e acabei virando um pouco o joelho, mas foi uma dor de momento. Nada de mais", garantiu o camisa 10 gremista.

Jean Pyerre também comemorou a atuação consistente do Grêmio, que não baixou a guarda quando ficou na frente do placar, como aconteceu em outras partidas ao longo da temporada 2020.

"A gente precisava de uma atuação como essa. A gente vinha tendo boas atuações, mas deixa o ritmo cair. Hoje a gente respeitou eles, mas fazendo gols. É assim que tem que ser. Não podemos diminuir o ritmo depois de fazer o gol e temos que ser consistentes lá atrás", alertou.

A vitória sobre o já rebaixado Botafogo encerra um jejum de sete jogos sem triunfos no Brasileirão e deixa o Grêmio mais perto da classificação para a Copa Libertadores de 2021. O time é o sexto colocado, com 56 pontos.

Além do Brasileirão, o Grêmio pode conseguir vaga na principal competição sul-americana se conquistar a Copa do Brasil. As finais contra o Palmeiras estão marcadas para os dias 28 de fevereiro e 7 de março.