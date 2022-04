Jean Pyerre deixa Grêmio e acerta com o Avaí após passar por cirurgia de um câncer

A novela envolvendo Avaí, Grêmio e Jean Pyerre sofreu uma nova reviravolta nesta semana. Dessa vez é definitiva: o meia vai defender o clube catarinense por empréstimo no Campeonato Brasileiro deste ano, que começa sábado. Sem espaço no Grêmio, Jean Pyerre é aguardado em Florianópolis nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Avaí até o fim do ano. O time gaúcho está na Série B.

A negociação entre os dois clubes estava bem encaminhada, a ponto de ser confirmada pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, no último fim de semana. A diretoria do Avaí, porém, havia recuado e pedido um tempo maior para bater o martelo, o que acabou acontecendo na noite de terça-feira. Uma das implicações era o salário do jogador, além da doença.

Jean Pyerre está sem jogar desde o ano passado, quando sua transferência para o Giresunspor, da Turquia, foi cancelada após o meia ser diagnosticado com um tumor raro nos testículos. Ele passou por cirurgia e, em março, foi liberado para voltar aos gramados. Se retorno será feito de fgorma gradativa e com acompanhamento.

Revelado na base do próprio Grêmio, Jean Pyerre tem 23 anos e surgiu muito bem no futebol brasileiro. Na temporada passada, no entanto, ele caiu de produção e foi perdendo espaço ainda durante o Campeonato Brasileiro. O time não fez também uma boa campanha, a ponto de ser rebaixado na última rodada.