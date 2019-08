Jean Pyerre desabafa após derrota em casa: 'Grêmio está sempre vivo'

O meia Jean Pyerre não se mostrou abatido após a derrota do Grêmio para o Palmeiras por 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, na Arena do Grêmio, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogador foi enfático ao afirmar que o clube gaúcho está vivo na busca por vaga na semifinal.

"Independente do jogo, do resultado, o Grêmio está sempre vivo em todas as competições. Nos comportamos bem durante o jogo, mas faltou eficiência. Tivemos inúmeras chances fora da área, mas não aproveitamos. Dentro, eles se defenderam bem. Temos que trabalhar em cima disso para buscar a vaga em São Paulo", afirmou o meia.

Já o zagueiro Kannemann afirmou que faltou capricho para o Grêmio conquistar um melhor resultado nesta terça-feira. "Fizemos um bom jogo hoje. Faltou capricho na definição. Eles fizeram um golaço, totalmente um acerto deles. Deixamos de marcar um pouco para tentar procurar o empate, mas não conseguimos reverter o resultado", disse o defensor.

Na visão do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio poderia ter saído do sul com o resultado positivo. "O Grêmio estava dominando totalmente a partida, faltando um pouco mais de finalizações. O Palmeiras achou o gol com Scarpa em um belo chute de fora da área. Acho que poderia ter empatado. Jogo de Libertadores é assim. Se ganha, se perde. Tem mais 90 minutos em São Paulo e nada está definido", declarou.

Com o resultado, o Palmeiras joga pelo empate na próxima terça-feira, às 21h30, no Pacaembu, em São Paulo, para selar sua classificação. O Grêmio precisará vencer por qualquer placar, com exceção de 1 a 0, para avançar de forma direta.